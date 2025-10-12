Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pachatel poškodil hroby

Na olomouckém hřbitově pachatel poškodil na pět desítek hrobů a zajímal se o obsah uren. 

V noci na čtvrtek 11. září 2025 neznámý pachatel poškodil náhrobky a urny na Ústředním hřbitově Neředín v Olomouci. Celkem poškodil na pět desítek hrobů. Pachatel na hřbitov vnikl přes plot s ulicí Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Motivem pachatele nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a hanobení lidských ostatků, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. 

por. Mgr. Libor Hejtman
12. října 2025

Odkazy do noveho okna

Hřbitov Neředín 1

Hřbitov Neředín 1 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 2

Hřbitov Neředín 2 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 3

Hřbitov Neředín 3 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 4

Hřbitov Neředín 4 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 5

Hřbitov Neředín 5 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 6

Hřbitov Neředín 6 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 7

Hřbitov Neředín 7 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 8

Hřbitov Neředín 8 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 9

Hřbitov Neředín 9 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 10

Hřbitov Neředín 10 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 11

Hřbitov Neředín 11 

Detailní náhled

Hřbitov Neředín 12

Hřbitov Neředín 12 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 