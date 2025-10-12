Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pachatel poškodil hroby
Na olomouckém hřbitově pachatel poškodil na pět desítek hrobů a zajímal se o obsah uren.
V noci na čtvrtek 11. září 2025 neznámý pachatel poškodil náhrobky a urny na Ústředním hřbitově Neředín v Olomouci. Celkem poškodil na pět desítek hrobů. Pachatel na hřbitov vnikl přes plot s ulicí Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Motivem pachatele nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a hanobení lidských ostatků, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Mgr. Libor Hejtman
12. října 2025