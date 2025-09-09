Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel loupeže zadržen

Mladík, který téměř v pravé poledne okradl ženu na ulici v Klatovech, skončil do čtyřiadvaceti hodin v poutech. 

V neděli 7. září krátce před polednem přijali klatovští policisté oznámení o loupežném přepadení starší ženy v Klatovech. Na místo se ihned vydali klatovští kriminalisté, kteří se případem začali intenzivně zabývat a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro zločin loupeže. Jednou z klatovských ulic procházela dvaasedmdesátiletá žena, kdy k ní přistoupil neznámý pachatel a chytil ji za kabelku, o kterou se začali přetahovat. Paní ve snaze zachránit kabelku upadla na zem, přičemž si přivodila zranění, které si vyžádalo mimo jiné lékařské ošetření. Mladému muži se podařilo ženě kabelku vytrhnout z ruky a následně z místa utéct. Při útěku vyndal z kabelky finanční hotovost ve výši šest set korun a kabelku zahodil. Po rozsáhlém pátrání se klatovským kriminalistům podařilo pachatele zadržet do čtyřiadvaceti hodin. V osobě pachatele policisté zjistili teprve patnáctiletého mladíka, kterému dnešního dne policejní vrchní inspektor sdělil obvinění z provinění loupeže.

nprap. Michal Schön
9. září 2025

