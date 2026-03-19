Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pachatel dopaden

Měsíc si vydělával krádežemi elektrických kabelů. 

Olomoučtí policisté objasnili sérii vloupání a v úterý 17. března ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 33letému muži z přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

Podezřelý za poslední měsíc kradl především v obci Křelov a jejím okolí. Soustředil se převážně na staveniště, odkud si odnášel měděné elektrické kabely, které následně opaloval, aby získal měď. Takto odcizil téměř kilometr kabelů. Řádil také v zahrádkářské kolonii, odkud si odnesl několik metrů prodlužovacích kabelů. V obci Křelov-Břuchotín vnikl na pozemek rodinného domu, kde si ze zahradního domku vzal dámské trekingové jízdní kolo, na kterém z místa odjel. V jednom případě odcizil z budovy restaurace měděné dešťové svody, které stejně jako měděné kabely prodal do sběrny.

Pro páchání své trestné činnosti využíval převážně nočních hodin a na místa se většinou nechával dovážet taxíkem. Svým jednáním způsobil škodu odcizením ve výši čtvrt milionu korun a poškozením za dvacet tisíc.

Policisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, která měla mít sérii vloupání na svědomí. Třiatřicetiletý muž se ke všem skutkům doznal.

V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí v krajním případě až pět let za mřížemi.

por. Mgr. Ivana Skoupilová
19. března 2026

Nalezené nářadí na místě činu

Nalezené nářadí na místě činu 

Část nalezených odcizených věcí

Část nalezených odcizených věcí 

002 

001 

