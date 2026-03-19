Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pachatel dopaden
Měsíc si vydělával krádežemi elektrických kabelů.
Olomoučtí policisté objasnili sérii vloupání a v úterý 17. března ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 33letému muži z přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
Podezřelý za poslední měsíc kradl především v obci Křelov a jejím okolí. Soustředil se převážně na staveniště, odkud si odnášel měděné elektrické kabely, které následně opaloval, aby získal měď. Takto odcizil téměř kilometr kabelů. Řádil také v zahrádkářské kolonii, odkud si odnesl několik metrů prodlužovacích kabelů. V obci Křelov-Břuchotín vnikl na pozemek rodinného domu, kde si ze zahradního domku vzal dámské trekingové jízdní kolo, na kterém z místa odjel. V jednom případě odcizil z budovy restaurace měděné dešťové svody, které stejně jako měděné kabely prodal do sběrny.
Pro páchání své trestné činnosti využíval převážně nočních hodin a na místa se většinou nechával dovážet taxíkem. Svým jednáním způsobil škodu odcizením ve výši čtvrt milionu korun a poškozením za dvacet tisíc.
Policisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, která měla mít sérii vloupání na svědomí. Třiatřicetiletý muž se ke všem skutkům doznal.
V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí v krajním případě až pět let za mřížemi.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
19. března 2026