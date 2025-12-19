Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ozve se přímo řidička nebo svědci nehody?
Policisté šetří střet osobního vozidla s chodcem v Kadani.
Policisté z chomutovského dopravního inspektorátu šetří dopravní nehodu, která se měla stát ve středu 17. prosince přibližně v čase od 06:15 hodin do 06:45 hodin v Kadani.
V ulici Na Průtahu, poblíž supermarketu Penny, mělo dojít ke střetu dosud neustanoveného osobního vozidla s chodcem. Ten měl přecházet silnici po přechodu pro chodce, a to ve směru od supermarketu Penny k supermarketu Albert. Detailnější popis neznámého vozidla není v současné době znám. Podle dosud zjištěných informací měla vozidlo řídit žena ve věku okolo 40 let, s blond vlasy a brýlemi.
Policisté žádají dotyčnou řidičku nebo případné svědky události, aby je kontaktovali buď na lince 158, nebo přímo na Dopravním inspektorátu Policie ČR Chomutov na tel. čísle: 602 770 482.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
19. prosince 2025