Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ozval se mi syn… ale nebyl to on
Podvody s využitím umělé inteligence jsou čím dál dokonalejší.
Telefon zazvonil a v něm se ozvalo. „Mami, prosím tě, rychle mi pomoz. Jsem v průšvihu,“ ozval se hlas, který poškozená poznala okamžitě. Hlas jejího syna. Zněl vyděšeně, roztřeseně. Říkal, že měl nehodu a nutně potřebuje peníze. Žena neváhala a peníze poslala na údajný synův bankovní účet. Až později zjistila, že se synem nemluvila.
Podobných případů policie v posledních měsících řeší stále víc. Podvodníci dnes využívají umělou inteligenci, která dokáže napodobit hlas konkrétní osoby. Stačí krátká nahrávka z videa na sociálních sítích a software vytvoří hlas, který je k nerozeznání od skutečného.
Pachatelé hrají na strach, časový tlak a emoce. Tvrdí, že blízký je v ohrožení, že nesmí nikomu volat, že peníze je potřeba poslat okamžitě. Právě spěch je jejich nejsilnější zbraní.
Základní pravidlo zní: zastavit se a ověřit si situaci. Zavěsit, zavolat blízkému zpět, případně kontaktovat dalšího člena rodiny. Jediný telefonát navíc může ušetřit celoživotní úspory.
Jak se chránit?
- Nikdy neposílejte peníze na základě jediného telefonátu či zprávy.
- Zavěste a zavolejte dotyčné osobě zpět na známé číslo.
- Domluvte si v rodině jednoduché kontrolní otázky nebo heslo.
Pokud máte podezření na podvod, kontaktujte ihned policii. Rychlá reakce může zabránit finanční ztrátě.
16. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje