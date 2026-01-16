Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ozval se mi syn… ale nebyl to on

Podvody s využitím umělé inteligence jsou čím dál dokonalejší. 

Telefon zazvonil a v něm se ozvalo. „Mami, prosím tě, rychle mi pomoz. Jsem v průšvihu,“ ozval se hlas, který poškozená poznala okamžitě. Hlas jejího syna. Zněl vyděšeně, roztřeseně. Říkal, že měl nehodu a nutně potřebuje peníze. Žena neváhala a peníze poslala na údajný synův bankovní účet. Až později zjistila, že se synem nemluvila.

Podobných případů policie v posledních měsících řeší stále víc. Podvodníci dnes využívají umělou inteligenci, která dokáže napodobit hlas konkrétní osoby. Stačí krátká nahrávka z videa na sociálních sítích a software vytvoří hlas, který je k nerozeznání od skutečného.
Pachatelé hrají na strach, časový tlak a emoce. Tvrdí, že blízký je v ohrožení, že nesmí nikomu volat, že peníze je potřeba poslat okamžitě. Právě spěch je jejich nejsilnější zbraní.
Základní pravidlo zní: zastavit se a ověřit si situaci. Zavěsit, zavolat blízkému zpět, případně kontaktovat dalšího člena rodiny. Jediný telefonát navíc může ušetřit celoživotní úspory.

Jak se chránit?

  • Nikdy neposílejte peníze na základě jediného telefonátu či zprávy.
  • Zavěste a zavolejte dotyčné osobě zpět na známé číslo.
  • Domluvte si v rodině jednoduché kontrolní otázky nebo heslo.

Pokud máte podezření na podvod, kontaktujte ihned policii. Rychlá reakce může zabránit finanční ztrátě.

16. 01. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

