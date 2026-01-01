Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Oznámením agresora upozornil i na sebe
Policie při jednom výjezdu odhalila dva řidiče s pozitivním testem na drogy.
V úterý před polednem volal na linku 158 řidič z Blanenska a popisoval nebezpečné chování jiného řidiče, který jej měl zastavit, chovat se agresivně a poškodil mu dokonce mobilní telefon. Oznamovatel během hovoru pokračoval za druhým řidičem a policisty naváděl na jejich trasu. Popisoval, že vůz kličkuje, jede nebezpečně a jeho řidič musí být pod vlivem nějaké omamné látky. Za Jedovnicemi se policistům podařilo podezřelé vozidlo zastavit. Podezření oznamovatele policisté na místě potvrdili, když muži vyšel pozitivní test na drogy. Jenže policistům se nezdál ani druhý řidič volající na tísňovou linku a tak mu taktéž provedli test na drogy. Překvapivě i druhý test vyšel pozitivní. S policisty na vyšetření tak museli oba dva. Pokud se testy potvrdí, mohou byt oba podezřelí z ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. David Chaloupka, 28. ledna 2026