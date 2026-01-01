Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Oznámení ze 158
Nesnadná práce policistů na operačním středisku.
Policisté na tísňové lince řeší nejrůznější oznámení. V uplynulých dnech se na policii obrátil muž s tím, že stojí na Moravském náměstí a chce se zapálit, ale nemá k tomu potřebné vybavení. Hlídka na místě však nikoho takového nedohledala a oznamovatel byl již nedostupný.
Linku 158 využil také všímavý občan, který na Tišnovsku v příkopu našel ležet totálně opilého muže, který na mluvení ani podněty nereagoval. Asi po dvou minutách telefonoval oznamovatel znovu s tím, že opilec se již zvedl, nadal mu, že ho vzbudil a z místa odešel.
Pohoršený oznamovatel telefonoval na tísňovou linku s tím, že dva bezdomovci v centru žebrají peníze do klobouku tvrdí, že maturují a vybírají na poslední zvonění.
Včera ráno se na policii obrátil muž s prosbou o pomoc. Byl v kostele na mši a zůstal v objektu zamčený. Policisté kontaktovali pracovníky fary, aby pána vysvobodili.
por. Andrea Cejnková, 13. května 2026