Policie České republiky  

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Oznámení výsledků výběrového řízení na odprodej nepotřebného spojovacího majetku – II. kolo

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - č. j. KRPB-89863-22/ČJ-2025-0600MM-PAV 

Na základě vyhodnocení veřejné soutěže na odprodej nepotřebného spojovacího majetku – II. kola, vyhlášené v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme v příloze č. 1 výsledky výběrového řízení. Výběrové řízení bylo zveřejněné pod č.j. KRPB-89863-17/ČJ-2025-0600MMPAV. O nabízený majetek nebyl projeven zájem, vyhlašovateli soutěže nebyla do konce soutěžní lhůty pro podání nabídek, tj. do 12.00 hodin dne 30. června 2026 doručena žádná nabídka.

plk. Mgr.et Mgr. Marcel Stratilík
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
pověřen zastupováním

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