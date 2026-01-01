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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Zdenko LÉVAI

Č. j. KRPA-104884-29/TČ-2026-001215 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Radotín

Karlická 1740/6b, 153 00 Praha 16 - Radotín                                                                              Praha 20. července 2026

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle §25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha II Vnější služba, Místní oddělení policie Radotín

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Zdenko LÉVAI, nar. 22.07.1976,

že má na Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Policie Praha II, Vnější služba, místní oddělení Radotín uloženou tuto písemnost:

KRPA-104884-12/TČ-2026-001215

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupilo místní oddělení Radotín, Obvodní ředitelství policie Praha II v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha II, Vnější služba, místní oddělení Radotín Karlická 1740/6b, 153 00 Praha Radotín. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Vyřizuje: nprap. Bc. Jana Kaštanová

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20. červenec 2026

Z úřední desky bude sejmuto dne: 5. srpen 2026

vytisknout  e-mailem 

 

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