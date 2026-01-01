Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Veronika TAKÁCSOVÁ

Č. j. KRPA-246290-38/TČ-2025-001215 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Radotín

Karlická 1740/6b, 153 00 Praha 16 - Radotín                                                                               Praha 4. března 2026

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle §25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha II Vnější služba, místní oddělení policie Radotín

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Veronika TAKÁCSOVÁ, nar. 16.04.1985,

že má na Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Policie Praha II, Vnější služba, místní oddělení Radotín uloženou tuto písemnost:

č. j. KRPA-246290-33/TČ-2025-001215

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenované ani jiné místo pobytu, přistoupilo Místní oddělení Radotín, Obvodní ředitelství policie Praha II v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajisti její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha II, Vnější služba, místní oddělení Radotín Karlická 1740/6b, 153 00 Praha Radotín. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Vyřizuje: nprap. Bc. Jakub Jiskra, vrchní inspektor, tel. 974 855 811

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 3. 2026

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 3. 2026

