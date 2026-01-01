Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Utkur Kazakov
Č. j. KRPA-184279-4/ČJ-2026-0000DI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor služby dopravní policie
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
Praha 10. srpna 2026
Oznámení
o místě uložení písemnosti
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje místo uložení písemnosti pro:
Utkur Kazakov 16. května 1988 Pod Průsekem 1554/1a/1 102 00 Praha-Hostivař
V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou uložení písemnosti č. j. KRPA-184279-3/ČJ-2026-0000DI určené do vlastních rukou. Jelikož shora uvedená písemnost byla vrácena jako nedoručitelná, adresát je na uvedené adrese neznámý, bude připravena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy odbor služby dopravní policie, ul. Kongresová 2, Praha 4 ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4.
Adresát písemnosti ať se přihlásí na sekretariátu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4, v pracovních dnech od 7 hodin do 15 hodin.
Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: http://www.policie.cz/uredni-deska-osdp.aspx.
Vyvěšeno dne: 11. srpna 2026
Sejmuto dne: