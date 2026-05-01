Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Tetnana Butnaru
Č. j. KRPK-66141/TČ-2025-190372
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-66141/TČ-2025-190372 Karlovy Vary 19. května 2026
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
2. oddělení obecné kriminality
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě: Tetnana Butnaru, nar. 28. 12. 1990, st. přísl. UKR
že má na 2. oddělení obecné kriminality, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, uloženu písemnost vedenou pod č. j. KRPK-66141-46/TČ-2025-190372.
Vzhledem k tomu, že jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo 2. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 10 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 - 15:30 hodin.
V případě, že si výše jmenovaná písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Mgr. Jiří Vimr vedoucí oddělení
komisař
Vyvěšeno dne: 19.5.2026
Sejmuto dne: 29.5.2026