Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Serhiy LEVYTSKYY
Č. j. KRPK-10513-308/TČ-2024-190080
JID: PCR19ETRfo28956195
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor hospodářské kriminality
oddělení hospodářské kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-10513-308/TČ-2024-190080 Karlovy Vary 16. ledna 2026
Počet stran: 1
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64 odst. 4 trestního řádu
Adresát: Serhiy LEVYTSKYY, nar. 12.10.1981, Sumy, Ukrajina.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Kateřinská 212, 294 41 Dobrovice.
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor hospodářské kriminality, Oddělení hospodářské kriminality, Závodní 386/100, 360 01 Karlovy Vary.
Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištění věci dle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu – č.j. KRPK-10513-307/TČ-2024-190080.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje, oddělení hospodářské kriminality Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 01 Karlovy Vary, na recepci od pondělí do pátku v době od 07:00 hod do 15:00 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Toto oznámení bude po dobu 10 dnů vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
kpt. Bc. Miloslav Chadim
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 19.1.2026
Sejmuto dne: 29.1.2026