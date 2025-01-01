Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Ondřej PETER
Č. j. KRPA-134492-36/TČ-2025-001116
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha I
Vnější služba
místní oddělení Dejvice
Pelléova 21, 160 48 Praha 6
IDDS: rkiai5y Praha 22. září 2025
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I Vnější služba, místní oddělení Dejvice
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
osobě: Ondřej PETER, nar. 22.07.1976,
že má na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice uloženu tuto písemnost:
č.j. KRPA-134492-35/TČ-2025-001116
Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupilo místní oddělení Dejvice v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajisti její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice Pelléova 21, 160 48 Praha 6. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Vyřizuje: nprap. Leoš Koďous, vrchní inspektor, tel:974856700, 974856724, krpa.podatelna@policie.gov.cz
Na úřední desce vyvěšeno: 23. 9. 2025
Z úřední desky sejmuto: 9. 10. 2025