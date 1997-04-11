Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Olena HULTAJ
KRPA-312511-83/TČ-2024-001116
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha I
Vnější služba
místní oddělení Dejvice
Pelléova 21, 160 48 Praha 6
IDDS: rkiai5y Praha dne 4. srpna 2025
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I Vnější služba, místní oddělení Dejvice
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
osobě: Olena HULTAJ, nar. 11.04.1997,
že má na Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice uloženu tuto písemnost:
KRPA-312511-71/TČ-2024-001116
Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenované ani jiné místo pobytu, přistoupilo Místní oddělení Dejvice, Obvodní ředitelství Praha I v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajisti její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice Pelléova 21, 160 48 Praha 6.
V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Vyřizuje: nprap. Leoš Koďous, vrchní inspektor, tel:974856700, 974856724
Vyvěšeno na úřední desce: 11. srpna 2025
Z úřední desky sejmuto dne: 27. srpna 2025