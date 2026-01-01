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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Oleh Honcharov

Č. j. KRPA-189861-6/ČJ-2026-0000PZ 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Odbor služby pořádkové policie

Kongresová 1666/2

140 00 Praha 4                                                                                                                                     Praha 22. června 2026

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Odbor služby pořádkové policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Oleh Honcharov, nar. 19. 1. 1997, státní příslušnost Ukrajina,

že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie

hlavního města Prahy uloženu tuto písemnost:

Č.j. KRPA-189861-5/ČJ-2026-0000PZ

Vzhledem k tomu, že adresa trvalého bydliště ani adresa místa pobytu na území ČR nejsou známy, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách:  Pondělí – Čtvrtek: 07:30 - 15:45 hodin, Pátek: 07:30 - 14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/clanek/uredni-deska-krajske-reditelstvi-policie-hl-m-prahy.aspx

Vyřizuje: kpt. Mgr. Jan Dongres, tel. 974 825 406

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne:  22. června 2026

Z úřední desky správního orgánu sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem 

 

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