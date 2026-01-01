Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Oleh Honcharov
Č. j. KRPA-189861-6/ČJ-2026-0000PZ
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Odbor služby pořádkové policie
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4 Praha 22. června 2026
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,
Odbor služby pořádkové policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
osobě: Oleh Honcharov, nar. 19. 1. 1997, státní příslušnost Ukrajina,
že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy uloženu tuto písemnost:
Č.j. KRPA-189861-5/ČJ-2026-0000PZ
Vzhledem k tomu, že adresa trvalého bydliště ani adresa místa pobytu na území ČR nejsou známy, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách: Pondělí – Čtvrtek: 07:30 - 15:45 hodin, Pátek: 07:30 - 14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/clanek/uredni-deska-krajske-reditelstvi-policie-hl-m-prahy.aspx
Vyřizuje: kpt. Mgr. Jan Dongres, tel. 974 825 406
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 22. června 2026
Z úřední desky správního orgánu sejmuto dne: