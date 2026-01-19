Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Oleh ANDRIIV
Č. j. KRPK-79947-60/TČ-2024-190381
JID: PCR19ETRfo28951965
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
oddělení hospodářské kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-79947-60/TČ-2024-190381 Karlovy Vary 19. ledna 2026
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě:
Oleh ANDRIIV, st. přísl. Ukrajina,
že má na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality na adrese: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary uloženou písemnost č.j. KRPK-79947-54/TČ-2024-190381.
Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení hospodářské kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 14:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Zpracoval: mjr. Ing. Renata Šavrňová
por. Ing. Jan Rohla vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 19.1.2026
Sejmuto dne: 3.2.2026