Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Natalia STOLL
Č.j. KRPK-53233-6/ČJ-2026-190026
JID: PCR19ETRPO33354470
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytových agend
Č.j. KRPK-53233-6/ČJ-2026-190026 Karlovy Vary 05.08.2026
Počet listů: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Odbor cizinecké policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě: Natalia STOLL, st. přísl. Německo,
že má na odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend uloženou písemnost: č.j. KRPK-53233-2/ČJ-2026-190026. Vzhledem k tomu, že se jmenované nedaří uvedenou písemnost prokazatelně doručovat, přistoupil odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Písemnosti si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary, v úředních hodinách: pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod.
V případě, že si jmenovaná výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Toto oznámení o uložení písemnosti je zveřejněno i způsobem, umožňující dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
prap. Bc. Martin Gyebnár
inspektor
Vyvěšeno dne: 7.8.2026
Sejmuto dne: 22.8.2026