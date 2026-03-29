Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - motocykl Kawasaki, zelená barva
Č. j. KRPA-106119-10/ČJ-2026-001413
Obvodní ředitelství policie Praha IV
Místní oddělení Spořilov
Bojanovická 1
14134 Praha 4 Praha 20. července 2026
Oznámení veřejnou vyhláškou
Policejní orgán Místní oddělení Policie České republiky Spořilov, ul. Bojanovická 1, Praha 4, vyhlašuje veřejnou vyhláškou, že hledá vlastníka motocyklu zn. Kawasaki, zelené barvy.
Dne 29.03.2026 v 18:26 hod. na adrese ulic Spořilovská x Turkova - Praha 4, hlídka PMJ zastavila ke kontrole Moto RZ: 1H1531, Zn. Kawasaki zelené barvy, při prvotní kontrole bylo zjištěno, že registrační značka neodpovídá uvedenému motocyklu. Při pořízení fotodokumentace a ohledání motocyklu bylo zjištěno, že na motocyklu je vybroušené původní sériové číslo VIN motorového vozidla
Dne 29.03.2026 byl motocykl převezen na odtahové parkoviště PČR Dekra - Klíčany, k provedení dalších potřebných úkonů. Dne 22.04.2026 bylo provedeno metalografické zkoumání, kdy bylo zjištěno částečné označení VIN motocyklu JKZX669451, z tohoto důvodu není možné provést lustraci motocyklu za účelem zjištění majitele.
V případě nároku na danou věc, tento předložte a doručte výše označenému policejnímu orgánu
V případě, že se do šesti (6) měsíců od vyvěšení této vyhlášky na úřední desku nepřihlásí policejnímu orgánu vlastník daného vozidla, bude věc předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Vyřizuje: nprap. Jaroslav Novák, inspektor
Na úřední desce vyvěšeno dne: 22. červenec 2026
Z úřední desky sejmuto dne: 22. leden 2027