Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Milan GALBA
Č. j. KRPA-154144-3/ČJ-2026-0000PZ
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Odbor služby pořádkové policie
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4 Praha 4. června 2026
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,
Odbor služby pořádkové policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,
osobě: Milan GALBA, nar. 9. 1. 1977,
že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy uloženy tyto písemnosti: Č.j. KRPA-154144-2/ČJ-2026-0000PZ
Vzhledem k tomu, že jmenovaný je na adrese trvalého bydliště neznámý a jiná adresa místa pobytu na území ČR není známa, přistoupil Odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí jejich vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnosti si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách: Pondělí–Čtvrtek – 07:30–15:45 hodin, Pátek - 07:30–14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedené písemnosti ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/odbor-sluzby-poradkove-policie.aspx
Vyřizuje: kpt. Mgr. Veber, tel. 974 825 413
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 4. června 2026
Z úřední desky správního orgánu bude sejmuto dne: 23. června 2026