Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Matěnová

Č. j. KRPK-62129-263/TČ-2023-190080

JID: PCR19ETRfo28618254

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor hospodářské kriminality

oddělení hospodářské kriminality

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-62129-263/TČ-2023-190080 Karlovy Vary 16. května 2025

Počet stran: 2

Výzva

k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64 odst. 4 trestního řádu





Adresát: Klára Matěnová, Sokolovská 101/101, 186 00 Praha - Karlín, Česko.



Adresa, na níž má být písemnost doručena: Sokolovská 101/101, 186 00 Praha - Karlín, Česko



Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Odbor hospodářské kriminality, Oddělení hospodářské kriminality, Závodní 386/100, 360 01 Karlovy Vary



Doručovaná písemnost: Usnesení o omezení zajištění věci dle ust. § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu – č.j. KRPK-62129-167/TČ-2023-190381.



Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.



Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.



Písemnost je možné vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality Karlovy Vary, Závodní 386/100, 360 01 Karlovy Vary, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hod do 15:00 hod.



Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.



V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.



Toto oznámení bude po dobu 10 dnů vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

kpt. Bc. Miloslav Chadim

vrchní komisař

tel. 974 361 345



Vyvěšeno dne: 16.05.2025

Sejmuto dne: 26.05.2025



