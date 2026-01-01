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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Martin Galbavý

Č. j. KRPA-143151-5/ČJ-2026-0000PZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy

Odbor služby pořádkové policie

Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4                                                                                            Praha 11. června 2026

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,

Odbor služby pořádkové policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,

osobě: Martin GALBAVÝ, nar.  20. 11. 2003,

že má na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy uloženy tyto písemnosti: Č.j. KRPA-143151-4/ČJ-2026-0000PZ          

Vzhledem k tomu, že jmenovaný je na adrese trvalého bydliště neznámý a jiná adresa místa pobytu na území ČR není známa, přistoupil Odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí jejich vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnosti si lze vyzvednout u správního orgánu, na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pořádkové policie, Kongresová 2, Praha 4 v úředních hodinách:  Pondělí–Čtvrtek – 07:30–15:45 hodin, Pátek - 07:30–14:30 hodin. V případě, že si jmenovaný výše uvedené písemnosti ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/odbor-sluzby-poradkove-policie.aspx

Vyřizuje: kpt. Mgr. Veber, tel. 974 825 413

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu dne: 11. června 2026

Z úřední desky správního orgánu bude sejmuto dne: 27. června 2026

vytisknout  e-mailem 

 

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