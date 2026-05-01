Policie České republiky  

Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Mariia Benko

Č. j. KRPK-100395/TČ-2024-190372 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-100395/TČ-2024-190372                                                                                                                Karlovy Vary 19. května 2026
                                                                                                                                                                                                   Počet stran: 1

                                                                                         Oznámení veřejnou vyhláškou
                                                                             (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                                                          Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
                                                                                          2. oddělení obecné kriminality

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších

předpisů osobě: Mariia Benko, dat. nar. 31. 01. 1979, st. přísl. UKR

že má na 2. oddělení obecné kriminality, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, uloženu písemnost vedenou pod č. j. KRPK-100395-27/TČ-2024-190372.

Vzhledem k tomu, že jmenované nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo 2. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 10 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 - 15:30 hodin.

V případě, že si výše jmenovaná písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

Zpracoval:                                                                                                                                                 mjr. Mgr. Pavel Čekan
por. Mgr. Jiří Vimr                                                                                                                                       vedoucí oddělení
komisař

Vyvěšeno dne: 19.5.2026
Sejmuto dne: 29.5.2026

