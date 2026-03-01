Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Marie DANIHELOVÁ

Č. j. KRPK-46181-84/TČ-2025-190381 

                                                                                                                                                                              JID: PCR19ETRfo29030258 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
oddělení hospodářské kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-46181-84/TČ-2025-190381                                                                                                                Karlovy Vary 9. března 2026 
                                                                                                                                                                                                     Počet stran: 1
                                                                                        Oznámení veřejnou vyhláškou
                                                                           (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                       Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě:

Marie DANIHELOVÁ, st. příslušnost Česká republika

že má na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality na adrese: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary uloženou písemnost č.j. KRPK-46181/TČ-2025-190381.

Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení hospodářské kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 14:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

Vyřizuje:                                                                                                                                                         mjr. Ing. Tomáš Minařík
por. Lenka Kolenčíková DiS.                                                                                                                       zástupce vedoucí oddělení
tel: 974 366 472 
datová schránka: upshp5u

Vyvěšeno dne: 10.3.2026
Sejmuto dne: 25.3.2026

