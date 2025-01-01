Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení veřejnou vyhláškou - Khalil Othman Saqer Bin Gharib
Č. j. KRPA-281021-9/ČJ-2025-0000DI
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Vedoucí odboru služby dopravní policie
Praha 1. října 2025
Oznámení
o místě uložení písemnosti
Vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje místo uložení písemnosti pro
jméno a příjmení datum narození trvalé bydliště
Khalil Othman Saqer Bin Gharib 20. října 1971 nezjištěno ( UAE)
V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou uložení písemnosti č. j. KRPA-281021-7/ČJ-2025-0000DI určené do vlastních rukou. Jelikož shora uvedená písemnost je nedoručitelná pro nezjištěné místo trvalého bydliště, doručovací adresy, bude připravena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy odbor služby dopravní policie, ul. Kongresová 2, Praha 4 ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4.
Adresát písemnosti ať se přihlásí na sekretariátu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4, v pracovních dnech od 7 hodin do 15 hodin.
Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: http://www.policie.cz/uredni-deska-osdp.aspx.
Vyvěšeno dne: 1. 10. 2025
Sejmuto dne: 17. 10. 2025