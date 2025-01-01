Policie České republiky  

Oznámení veřejnou vyhláškou - Khalil Othman Saqer Bin Gharib

Č. j. KRPA-281021-9/ČJ-2025-0000DI 

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Vedoucí odboru služby dopravní policie

                                                                                                                                                 Praha 1. října 2025

Oznámení

o místě uložení písemnosti

Vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje místo uložení písemnosti pro

jméno a příjmení                                            datum narození                   trvalé bydliště       

Khalil Othman Saqer Bin Gharib                  20. října 1971                       nezjištěno ( UAE)

V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou uložení písemnosti č. j. KRPA-281021-7/ČJ-2025-0000DI určené do vlastních rukou. Jelikož shora uvedená písemnost je nedoručitelná pro nezjištěné místo trvalého bydliště, doručovací adresy, bude připravena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy odbor služby dopravní policie, ul. Kongresová 2, Praha 4 ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4.

Adresát písemnosti ať se přihlásí na sekretariátu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, ul. Kongresová 2, Praha 4, v pracovních dnech od 7 hodin do 15 hodin.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: http://www.policie.cz/uredni-deska-osdp.aspx.

                                                                                                               

Vyvěšeno dne:  1. 10. 2025                                                                          

Sejmuto dne: 17. 10. 2025                          

