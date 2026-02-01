Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Iveta SZAJKOVÁ
Č. j. KRPK-87522-67/TČ-2025-190317
JID: PCR19ETRfo28995169
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Obvodní oddělení Nová Role
U Plynárny 309, 362 25 Nová Role
Č. j. KRPK-87522-67/TČ-2025-190317 Nová Role 12. února 2026
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení policie Nová Role
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě Iveta SZAJKOVÁ
že má na Obvodním oddělní policie Nová Role uložené písemnosti vedené pod č. j.: KRPK-87522-5/TČ-2025-190317 a KRPK-80334-66/TČ-2025-190317. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo Obvodní oddělní policie Nová Role v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení Nová Role, U Plynárny 309, 362 25 Nová Role, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Jakub Šebesta npor. Alois Kurtin
inspektor zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 13.2.2026
Sejmuto dne: 28.2.2026