Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Iveta SZAJKOVÁ

Č. j. KRPK-87522-67/TČ-2025-190317 

                                                                                                                                                                              JID: PCR19ETRfo28995169 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Obvodní oddělení Nová Role 
U Plynárny 309, 362 25 Nová Role

Č. j. KRPK-87522-67/TČ-2025-190317                                                                                                                  Nová Role 12. února 2026 
                                                                                                                                                                                                   Počet stran: 1
                                                                                       Oznámení veřejnou vyhláškou

                                                                          (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení policie Nová Role

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě Iveta SZAJKOVÁ

že má na Obvodním oddělní policie Nová Role uložené písemnosti vedené pod č. j.: KRPK-87522-5/TČ-2025-190317 a KRPK-80334-66/TČ-2025-190317. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo Obvodní oddělní policie Nová Role v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení Nová Role, U Plynárny 309, 362 25 Nová Role, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. 

Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

          nprap. Jakub Šebesta                                                                                                                                  npor. Alois Kurtin
                   inspektor                                                                                                                                   zástupce vedoucího oddělení
                974 366 759

Vyvěšeno dne: 13.2.2026
Sejmuto dne: 28.2.2026

