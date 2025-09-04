Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Isan ZEKJIRI

Č.j. KRPK-90425-29/ČJ-2024-190026 

                                                                                                                                                                     JID: PCR19ETRPO32696455 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 
Odbor cizinecké policie 
Oddělení pobytových agend

Č.j. KRPK-90425-29/ČJ-2024-190026                                                                                                                 Karlovy Vary 04.09.2025  
                                                                                                                                                                                                Počet listů: 1

                                                                                    Oznámení veřejnou vyhláškou
                                                                       (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
                                                      Policie České republiky, krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
                                                                                         Odbor cizinecké policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě: Isan ZEKJIRI, st. přísl. MKD,

že má na odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend uložené písemnosti: č.j. KRPK-90425-27/ČJ-2024-190026 a č.j. KRPK-90425-28/ČJ-2024-190026. Vzhledem k tomu, že se jmenovanému nedaří uvedené písemnosti prokazatelně doručovat, přistoupil odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Písemnosti si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary, v úředních hodinách: pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod.

V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení o uložení písemnosti je zveřejněno i způsobem, umožňující dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                  nprap. Mgr. Táňa Štechrová 
                                                                                                                                                          vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 04.09.2025
Sejmuto dne: 19.09.2025

