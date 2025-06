Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Halyna Bondarenko

Č. j. KRPK-28312-111/TČ-2024-190381

JID:PCR19ETRfo28671343

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Územní odbor Karlovy Vary

oddělení hospodářské kriminality

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary



Č. j. KRPK-28312-111/TČ-2024-190381 Karlovy Vary 23.·června·2025

Počet stran: 1

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,

územní odbor Karlovy Vary

oddělení hospodářské kriminality

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě: Halyna BONDARENKO, st. přísl. Ukrajina,

že má na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality na adrese: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary uloženou písemnost: č.j. KRPK-28312-68/TČ-2024-190381.

Vzhledem k tomu, že se jmenované nedaří uvedenou písemnost prokazatelně doručovat, přistoupilo oddělení hospodářské kriminality policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnosti si lze vyzvednout u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality na adrese: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary v úředních hodinách: pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 08:00 do 12:00 hodin.

V případě, že si jmenovaná výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Toto oznámení o uložení písemnosti je zveřejněno i způsobem, umožňující dálkový přenos na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

Zpracoval:

por. Ing. Karel Jeřábek

komisař

Vyvěšeno dne: 25.06.2025

Sejmuto dne: 10.07.2025

