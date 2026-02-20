Policie České republiky  

Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - Gabrail NYAGOLOV

Č. j. KRPK-84186-78/TČ-2025-190381 

                                                                                                                                                                          JID: PCR19ETRfo29002003 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
oddělení hospodářské kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-84186-78/TČ-2025-190381                                                                                                            Karlovy Vary 18. února 2026 
                                                                                                                                                                                                 Počet stran: 1
                                                                                              Oznámení veřejnou vyhláškou

                                                                                 (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                     Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie oznamuje
                 veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě:

Gabrail NYAGOLOV, st. přísl. Bulharsko,

že má na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje, Územního odboru Karlovy Vary, oddělení hospodářské kriminality na adrese: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary uloženou písemnost č.j. KRPK-84186/TČ-2025-190381.

Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení hospodářské kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 14:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

zpracoval:                                                                                                                                                        mjr. Ing. Tomáš Minařík
Lenka Kolenčíková DiS.                                                                                                                                zástupce vedoucí oddělení
974366472

Vyvěšeno dne: 20.2.2026
Sejmuto dne: 7.3.2026

© 2026 Policie ČR

