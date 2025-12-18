Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Filimon Pantov
Č. j. KRPK-80334-60/TČ-2025-190372
JID: PCR19ETRfo28549447
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-80334-60/TČ-2025-190372 Karlovy Vary 27. března 2025
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
odbor služby kriminální policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě Filimon Pantov,
že má na Odboru služby kriminální policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uložené písemnosti vedené pod č. j.: KRPK-80334-58/TČ-2025-190372, KRPK-80334-59/TČ-2025-190372 a KRPK-80334-43/TČ-2025-190372. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupil Odbor služby kriminální policie Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Petr Pšenička mjr. Mgr. Pavel Čekan
vrchní inspektor vedoucí oddělení
ISDS: upshp5u
petr.psenicka@pcr.cz
974366316
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 1.1.2026