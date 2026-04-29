Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Farrukh Purzhini
Č. j. KRPK-93621-45/TČ-2025-190918
JID: PCR19ETRfo29101146
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
obvodní oddělení Sokolov-město
Hornická 2198, 356 15 Sokolov
Č. j. KRPK-93621-45/TČ-2025-190918 Sokolov 28. dubna 2026
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Obvodní oddělení Sokolov-město
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů osobě:
Farrukh Purzhini, nar. 21.9.1960,
že má na obvodním oddělení Policie Sokolov, uloženou písemnost vedenou pod č.j. KRPK-93621-44/TČ-2026-190918.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo Obvodní oddělení Sokolov-město Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednout u správního orgánu na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Obvodní oddělení Sokolov-město, ul. hornická 2198, Sokolov, 35601, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 - 15:30 hodin.
V případě, že si výše jmenovaný písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
nprap. Bc Petra Krausová
vrchní inpektor
Vyvěšeno dne: 29.4.2026
Sejmuto dne: 14.5.2026