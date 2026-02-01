Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - David KUDRY
Č. j. KRPK-80310-76/TČ-2025-190372
JID: PCR19ETRfo28989929
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-80310-76/TČ-2025-190372 Karlovy Vary 9. února 2026
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky , Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě David KUDRY, rok narození 2007,
že má na Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uložené písemnosti vedené pod č.j. KRPK-80310-74,14/TČ-2025-190372. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Petr Wessely
komisař
Vyvěšeno dne: 13.2.2026
Sejmuto dne: 28.2.2026