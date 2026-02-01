Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou - David KUDRY

Č. j. KRPK-80310-76/TČ-2025-190372 

                                                                                                                                                                           JID: PCR19ETRfo28989929 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
Územní odbor Karlovy Vary 
2. oddělení obecné kriminality 
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j. KRPK-80310-76/TČ-2025-190372                                                                                                                Karlovy Vary 9. února 2026 
                                                                                                                                                                                                   Počet stran: 1
                                                                                          Oznámení veřejnou vyhláškou
                                                                               (dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                                 Policie České republiky , Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě David KUDRY, rok narození 2007,

že má na Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uložené písemnosti vedené pod č.j. KRPK-80310-74,14/TČ-2025-190372. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                               por. Bc. Petr Wessely
                                                                                                                                                           komisař

Vyvěšeno dne: 13.2.2026
Sejmuto dne: 28.2.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 