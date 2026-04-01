Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - David KUDRY, Stas INAKIYM, Gencho PISTONOV
Č. j. KRPK-80310-99/TČ-2025-190379
JID: PCR19ETRfo29071452
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-80310-99/TČ-2025-190379 Karlovy Vary 8. dubna 2026
Počet stran: 1
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky , Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby kriminální policie
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě/osobám:
David KUDRY, rok narození 2007,
Stas INAKIYM, rok narození 1991,
Gencho PISTONOV, rok narození 2003,
že má/mají na Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uložené písemnosti vedené pod č.j.:
KRPK-80310-91/TČ-2025-190372;
KRPK-80310-95,10/TČ-2025-190372;
KRPK-80310-97,8/TČ-2025-190372.
Vzhledem k tomu, že jmenované/ým osobě/ám nelze uvedené písemnosti prokazatelně doručit, jedná se o osobu/y neznámého pobytu, přistoupilo Oddělení služby kriminální policie Krajského ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná/é osoba/y písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne/ou, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Petr Wessely
komisař
Vyvěšeno dne: 9.4.2026
Sejmuto dne: 24.4.2026