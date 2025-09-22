Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Oznámení veřejnou vyhláškou - Daniel GORALČEV
Č. j. KRPK-85972-99/TČ-2024-190372
JID: PCR19ETRfo28792152
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Č. j. KRPK-85972-99/TČ-2024-190372 Karlovy Vary 18. září 2025
Počet stran: 1
Oznámení veřejnou vyhláškou
(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Územní odbor Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů osobě Daniel GORALČEV,
že má na 2. oddělení obecné kriminality, Územním odboru Karlovy Vary, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uloženou písemnost vedenou pod č.j. KRPK-85972-98/TČ-2024-190372. Vzhledem k tomu, že jmenované osobě nelze uvedenou písemnost prokazatelně doručit, jedná se o osobu neznámého pobytu, přistoupilo 2. oddělení obecné kriminality, Územní odbor Karlovy Vary, Krajské ředitelství police Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád k doručení veřejnou vyhláškou a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
Písemnost si lze vyzvednou u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že si výše jmenovaná osoba písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Toto oznámení je zveřejňováno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske.reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Mgr. Michaela Dlouhá mjr. Mgr Pavel Čekan
ISDS: upshp5u vedoucí oddělení
michaela.dlouha@pcr.cz
97436649
Vyvěšeno dne: 22.9.2025
Sejmuto dne: 6.10.2025