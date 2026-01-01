Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení veřejnou vyhláškou - Artur OLIINYKOV

Č. j. KRPA-324290-39/TČ-2025-001116 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha I

Vnější služba

místní oddělení Dejvice

Pelléova 21, 160 48 Praha 6

IDDS: rkiai5y                                                                                                                                      Praha 16. února 2026

Oznámení veřejnou vyhláškou

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb, Správní řád)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I Vnější služba, místní oddělení Dejvice

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

osobě: Artur OLIINYKOV, nar. 27.08.2003 v ZÁPOROŽÍ, svobodný, st. přísl. UKR,

že má na Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice uloženu tuto písemnost:

KRPA-324290-36/TČ-2025-001116

Vzhledem k tomu, že se šetřením nepodařilo zjistit současný pobyt shora jmenovaného ani jiné místo pobytu, přistoupil odbor služby pořádkové policie, Krajského ředitelství hlavního města Prahy v souladu s ustanovením citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajisti její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Písemnost si lze vyzvednout na Obvodním ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Dejvice Pelléova 21, 160 48 Praha 6.

V případě, že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Vyžizuje: nprap. Václav Stejskal, tel. 974856725

Na úřední desce vyvěšeno dne: 17. 2. 2026

Z úřední desky sejmuto dne: 5. 3. 2026 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

