Oznámení o výsledku výběru v rámci odprodeje a ekologické likvidace nepotřebného movitého majetku – (1)
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy č.j. KRPA-33337-19/ČJ-2026-0000VZ-HV
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy oznamuje výsledek výběrového řízení na odprodej odprodej 13 kusů vyřazených služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“), zajištění ekologické likvidace – odprodej vzniklého šrotu z 3 kusů vyřazených SDP, odprodej 4 kusů vozidel pocházejících z trestné činnost. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno v přiloženém souboru (viz Související dokumenty).