Policie České republiky  

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky- výsledky výběrového řízení na odprodej nepotřebného automobilního majetku – II. kolo výběrového řízení
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje- Č. j. KRPB-68999-37/ČJ-2025-0600MM-PAV
Na základě vyhodnocení veřejné soutěže na odprodej nepotřebného automobilního majetku – II. kola vyhlášené v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme v příloze č. 1 výsledky výběrového řízení. Nabídka zájemce o vybraný majetek, který splnil všechny podmínky
stanovené vyhlašovatelem veřejné soutěže, činí 251,- Kč. Výběrové řízení bylo zveřejněno pod č. j. KRPB-68999-32/ČJ-2025-0600MM-PAV.
plk. Mgr.et Mgr. Marcel Stratilík
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
pověřen zastupováním