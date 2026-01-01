Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o uložení peněžních prostředků do úschovy
Č. j. KRPA-497066-70/TČ-2016-001493-FAU
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 3. oddělení hospodářské kriminality U Plynárny 2, 140 00 Praha 4 Přípotoční 300, Praha 10
Praha 5 srpna 2026
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 05.08.2026 ve věci FAU-63025/2016/24-2402 - BEN TO 24 ( BLOKACE ) - TRESTNÍ OZNÁMENÍ - REŽIM 24!!!
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Obvodní soud pro Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
následující věci
peněžní prostředky ve výši 1576,- Kč a 6024,51 USD, které byly zajištěny policejním orgánem, a to na základě vydaného usnesení ze dne 02.03.2017, vedeném pod č. j.: KRPA-497066-21/TČ-2016-001493-FAU, na bankovním účtu č.9661888001/5500, vedeném u společnosti Raiffeisen bank.a.s. IČ 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4 a to ve prospěch osoby Ben Ifeanyi nar. 20.08.1995, bytem Táborská 213, 140 00, Praha 4 , která měla jako jediná k účtům dispoziční práva,
neboť na ně uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedené věci vlastnické právo.
Odůvodnění
Dne 08.12.2016 bylo na zdejší součást přijato oznámení od FAÚ, podle § 32 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, na Policejní prezidium ČR oznámení o skutečnostech, které nasvědčovali podezření ze spáchání trestného činu osobou Ben Ifeanyi, nar. 20.08.1995, č. osobního dokladu 105563722, mimo ČR bytem VIA SAN MARCO 102, ROMA 00186, Italská republika, kdy dle oznámení FAÚ dne 28.2.2017 na účet IBAN CZ8355000000009661888001 u Raiffeisen Bank evidovaný na osobu Ben Ifenayi byly poukázány finanční prostředky ve výši 6.114,-USD od izraelské firmy GAMATRONIC ELECTRONIC INDUSTRIES, se sídlem Industrial Park, 17 Hartom St. POB 45029, Jerusalem 9777517 Israel, přičemž i v tomto případě je podezření, že účet u Raiffeisen Bank, byl zřízen za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti,
Dne 20.10.2016 byl u Raiffeisenbank a.s., otevřen ve prospěch osoby Ben Ifanyi, nar. 20.08.1995, číslo ID průkazu I05563722 Itálie, mimo ČR bytem Via San Marco 102, Roma 00186, Italská republika, v měnách CZK, USD a EUR účet č. 9661888001/5500. Dispoziční oprávnění má na účtu zřízeno pouze majitel, který poskytl kontaktní adresu Táborská 23/1, Praha 4 a tel. 420 774692356. Aktuální zůstatky na účtu jsou 1.576,00 CZK, 6.024,15 USD a 0,00 EUR.
Dne 05.01.2017 byla ve prospěch tohoto účtu připsána zahraniční platba ve výši 6.071,00 USD. Raiffeisenbank a.s., zahájila kontrolu klienta podle § 9 z. č. 253/2008 Sb. a zároveň vyžádala u zahraniční banky ověření, zda se v případě přijaté platby ve výši 6.071,00 USD nejedná o platbu podvodnou. Do současné doby i přes urgence zahraniční banka nijak nereagovala.
Na základě těchto zjištěných skutečností byly dne 08.12.2016 dány dostatečné důvody k zahájení úkonů trestního řízení. Dozorující státní zástupce dal dne 02.03.2017 souhlas k zablokování finančních prostředků na výše uvedeném účtu do Raiffeisenbank. Tyto prostředky byly zablokovány na žádost Policie ČR.
Vzhledem k tomu, že jsou na místě pochybnosti o tom, komu a v jaké výši přísluší zajištěné finanční prostředky, jelikož k podvodnému jednání došlo i v rámci zasílání peněžních prostředků na účet výše uvedeného poškozeného Kazila, a zároveň je zde dáno podezření, že peněžní prostředky pochází z blíže neurčené trestné činnosti, je na místě uložit zajištěné peněžní prostředky do úschovy soudu.
Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu vyvoláno potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, neboť existují pochyby, kdo má k dané věci vlastnické právo. V předmětné věci jsou tyto pochyby dány vysokým počtem transakcí, které byly přeš účty přeposílány na další podezřelé účty. Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby v něm soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení řešil skutkové nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.
Pokud některá z osob, která zaslala finanční prostředky na předmětný bankovní účet, chce uplatnit své právo na tyto finanční prostředky, může tak učinit občanskoprávní cestou u Obvodního soudu pro Prahu 10, kam budou finanční prostředky uloženy do úschovy poté, co toto usnesení nabude právní moci.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Za policejní orgán:
por. Mgr. Pavel SMITAL policejní komisař Tel: 974860367, ISDS:rkiai5y mail: pavel.smital@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 10.8.2026 Sejmuto dne: 26.8.2026