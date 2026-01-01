Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Oznámení o uložení finančních prostředků do úschovy podle § 80/1 tr.řádu - VURKS s.r.o.
Č. j. KRPA-208787-33/TČ-2025-001493-FAU
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Obvodní ředitelství policie Praha IV Služba kriminální policie a vyšetřování 3. oddělení hospodářské kriminality U Plynárny 2, 140 00 Praha 4 Přípotoční 300, Praha 10
Praha 7. ledna 2026
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 07.01.2026 ve věci NP VURKS S R O LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI PODVOD
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Obvodní soud pro Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10
následující věc
pěněžní prostředky ve výši 124.650 EUR, zajištěné policejním orgánem usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne dne 02.07.2025, a to na bankovním účtu č. 343806284/0300 vedeném u spol. Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, který byl zřízený ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, se sídlem Černokostelecká 1806/123, 100 00 Praha 10-Strašnice, a založen jednatelkou této společnosti osobou Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, st. přísl. POL, trv. bytem Parkowa 21A, 005 94 Polsko, kdy tato k tomuto měla veškerá dispoziční práva,
a dále
pěněžní prostředky ve výši 114.700 EUR, zajištěné policejním orgánem usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne dne 02.07.2025, a to na bankovním účtu č. 2225668203/0800 vedeném u spol. Česká spořitelna a.s., IČO: 45244782, který byl zřízený ve prospěch společnosti VURKS s.r.o., IČO: 21787492, se sídlem Černokostelecká 1806/123, 100 00 Praha 10-Strašnice, a založen jednatelkou této společnosti osobou Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, st. přísl. POL, trv. bytem Parkowa 21A, 005 94 Polsko, kdy tato k tomuto měla veškerá dispoziční práva,
neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.
Odůvodnění
Zdejší součástí Policie ČR bylo přijato dne 01.07.2025 postoupení od Finančního analytického úřadu, ve kterém je uvedeno, že na bankovní účet č. 343806284/0300, vedeném u spol. Československá obchodní banka, a. s., který je ve vlastnictví spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, a založen jednatelkou této společnosti, osobou Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, byly dne 26.06.2025 připsány dvě platby v celkové výši 124.650 EUR, které banka označila jako podezřelé.
V rámci stejného postoupení je uvedeno, že na bankovní účet č. 2225668203/0800, vedeném u spol. Česká spořitelna, a.s., který je ve vlastnictví spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, a založen jednatelkou této společnosti, osobou Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, byly v časovém rozmezí od 02.06.2025 do 30.06.2025 připsány platby, které banka označila jako podezřelé, kdy ke dni 03.07.2025 byla na tomto účtu zajištěna částka ve výši 114.700 EUR.
Ve věci postoupení věci byly policejním orgánem dne 01.07.2025 dle ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ustanovení § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se mohla dopustit osoba Anka ADAMSKA, nar. 22.08.1986, zastupující společnost VURKS s.r.o., IČO: 21787492.
Policejní orgán v této věci po přechozím souhlasu státního zástupce přistoupil v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního řádu k zajištění peněžních prostředků na účtu č. 343806284/0300 vedeného pro spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, kdy byla zajištěna částka ve výši 124.650 EUR.
Zároveň s tím policejní orgán v této věci, po předchozím souhlasu státního zástupce, přistoupil v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního k zajištění peněžních prostředků na účtu č. 2225668203/0800 vedeného pro spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, kdy byla zajištěna částka ve výši 114.700 EUR.
Státní zástupce na návrh policejního orgánu vyžádal od spol. Československá obchodní banka, a. s., požadované informace k bankovnímu účtu spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, č. 343806284/0300, kdy bylo dále šetřením a vyhodnocením pohybů na předmětném účtu zjištěno následující:
- dne 26.06.2025 byla na účet spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492 připsána platba z účtu IBAN DE51300209002005382201 ve výši 74.800 EUR, jméno majitele účtu Jerrold C Baab
- dne 26.06.2025 byla na účet spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492 připsána platba z účtu IBAN DE42620500000001853139 ve výši 49.850 EUR, jméno majitele účtu Klaus Weber
Státní zástupce na návrh policejního orgánu vyžádal od spol. Česká spořitelna, a.s. požadované informace k bankovnímu účtu spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492, č. 343806284/0300, kdy bylo dále šetřením a vyhodnocením pohybů na předmětném účtu zjištěno následující:
- dne 02.06.2025 byla na účet spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492 připsána platba z účtu IBAN DE70265501051551366006 ve výši 9.900 EUR, jméno majitele účtu Ralf Schaper. Tato byla následující den odeslána na účet IBAN NRA15701382010500003010 spol. Six Points International Co. Ltd.
- dne 30.06.2025 byla na účet spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492 platba z účtu DE05100900007205821001 od osoby Zafer Karatas ve výši 50.000 EUR, později připsána od stejné osoby a účtu platba ve výši 49.800 EUR.
- dne 30.06.2025 byla na účet spol. VURKS s.r.o., IČO: 21787492 připsána platba z účtu IBAN DE79200411440357843200 ve výši 14.900 EUR od osoby Andre Hahme
Po ukončení prověřování bylo policejním orgánem dne 03.11.2025 vydáno usnesení dle ustanovení § 159 odst. 5 tr. řádu, které nabylo právní moci dne 06.11.2025.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem existují pochybnosti, jakým způsobem s těmito finančními prostředky naložit, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V případě, že by si kdokoli činil na tuto částku nárok, tímto se upozorňuje na možnost uplatnění tohoto nároku v řízení ve věcech občanskoprávních.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Za policejní orgán:
por. Mgr. Jan SYMON policejní komisař 974 860 527 jan.symon@pcr.cz
