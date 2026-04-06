Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Oznámení o narušování veřejného pořádku ve vlaku
V rámci velikonočních opatření zakročovali policisté v neděli také na vlakovém nádraží. Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme přijali oznámení o narušování veřejného pořádku ve vlaku ze strany fanoušků fotbalového klubu z Českých Budějovic, kteří se vraceli vlakem z venkovního výjezdu v Praze.
Na vlakové nádraží v Českých Budějovicích jsme vyslali pět dvoučlenných hlídek policistů. Hlídky bez dalších problémů fanoušky vyprovodily z vlaku i z areálu nádraží.
Na místě jsme ztotožnili jedenáct fanoušků.
Zatím nemáme hlášenou žádnou způsobenou majetkovou škodu. Ověřujeme ale také informace ze sociálních sítí, že měli cestou ve vlaku obtěžovat další cestující. Informace k této události přijmeme na lince 158.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
6. dubna 2026