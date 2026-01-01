Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o nálezu zbraně - výrobce STAR, model CO

Č. j. KRPA-209783-9/ČJ-2025-001216 

Policie České republiky

Obvodní ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Stodůlky

Mukařovského 2590/2

150 00   Praha 13 Stodůlky

Oznámení o nálezu zbraně - střelná, palná zbraň, pistole samonabíjecí, výrobce STAR, model CO, ráže 6,35 mm Browning, výr. čísla nezjištěno, španělské výroby, z období mezi roky 1929 až 1931

Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Místní oddělení Stodůlky, Mukařovského 2590/2, 150 00, Praha 13 Stodůlky, oznamuje nález zbraně:

- střelná, palná zbraň, pistole samonabíjecí, výrobce STAR, model CO, ráže 6,35 mm Browning, výr. čísla nezjištěno, španělské výroby, z období mezi roky 1929 až 1931

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha II, se sídlem Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: www.policie.cz/odbor služby pořádkové policie KŘP hl.m.Prahy.aspx

Vyřizuje: prap. Milan Kubica

Na Úřední desce vyvěšeno dne: 27. 03. 2026

Z Úřední desky sejmuto dne: 30. 03. 2027

