Oznámení o nálezu zbraně - výrobce STAR, model CO

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Č. j. KRPA-209783-9/ČJ-2025-001216
Policie České republiky
Obvodní ředitelství policie Praha II
Místní oddělení Stodůlky
Mukařovského 2590/2
150 00 Praha 13 Stodůlky
Oznámení o nálezu zbraně - střelná, palná zbraň, pistole samonabíjecí, výrobce STAR, model CO, ráže 6,35 mm Browning, výr. čísla nezjištěno, španělské výroby, z období mezi roky 1929 až 1931
oznamuje nález zbraně:
- střelná, palná zbraň, pistole samonabíjecí, výrobce STAR, model CO, ráže 6,35 mm Browning, výr. čísla nezjištěno, španělské výroby, z období mezi roky 1929 až 1931
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně. Jelikož nebyl zjištěn vlastník, je nalezená zbraň uložena v úschově Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha II, se sídlem Nádražní 3414/14, 150 00 Praha 5 – Smíchov a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení na úřední desku.
Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník do stanovené lhůty, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Toto oznámení je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky na adrese: www.policie.cz/odbor služby pořádkové policie KŘP hl.m.Prahy.aspx
Vyřizuje: prap. Milan Kubica
Na Úřední desce vyvěšeno dne: 27. 03. 2026
Z Úřední desky sejmuto dne: 30. 03. 2027