Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Mělník
Č. j. KRPS-179516-3/ČJ-2026-0106IZ
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru města Brandýs nad Labem
- flobertka, ráže 4 mm Flobert
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Mělník.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
nprap. Kamila Harantová v. r.
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 01.07.2026
Sejmuto dne: 01.07.2027