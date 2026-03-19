Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Mělník
Č. j. KRPS-313011-8/ČJ-2024-0106IZ
Mělník 19. března 2026
Počet stran: 1
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru města Mladá Boleslav
- airsoftová zbraň, ráže 45
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Mělník.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
nprap. Renáta Řízková, v. r.
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 19.09.2026