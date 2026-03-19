Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - ÚO Mělník

Č. j. KRPS-313011-8/ČJ-2024-0106IZ 

                                                                                                                                                                                Mělník 19. března 2026
                                                                                                                                                                                Počet stran: 1

OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru města Mladá Boleslav

  • airsoftová zbraň, ráže 45

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Mělník.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

nprap. Renáta Řízková, v. r.
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 19.09.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 