Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - UO Mělník
Č. j. KRPS-304308-2/ČJ-2025-0106IZ
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 5 a ust. § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o zbraních ) oznamuje nález zbraně v katastru města Mělník
- revolver, španělské výroby, model Colt
- brokovnice dvojka, ráže 12/65, 12/65
- hlaveň, americké výroby, ráže 38 SaW
- válec, americké výroby, ráže 38 SaW
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců u Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Mělník.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
nprap. Kamila Harantová v. r.
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 25.11.2025
Sejmuto dne: 25.5.2026