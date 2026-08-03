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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - rám samonabíjecí pistole

Č. j. KRPS-218847-12/ČJ-2025-0103IZ-LS 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANÍ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), oznamuje nález zbraně kat. R3:

- rám samonabíjecí pistole, Francie, dále nezjištěného bližšího typu, ráže a výrobce s dřevěnými střenkami, výrobního čísla 070

Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedených zbraní, proto budou uloženy po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 1 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                      nprap. Lukáš Křenek
                                                                                                                                                  oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 03.08.2026
Sejmuto dne: 03.08.2027

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