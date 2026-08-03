Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - rám samonabíjecí pistole
Č. j. KRPS-218847-12/ČJ-2025-0103IZ-LS
OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANÍ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních), oznamuje nález zbraně kat. R3:
- rám samonabíjecí pistole, Francie, dále nezjištěného bližšího typu, ráže a výrobce s dřevěnými střenkami, výrobního čísla 070
Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedených zbraní, proto budou uloženy po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kladno. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 1 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
nprap. Lukáš Křenek
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 03.08.2026
Sejmuto dne: 03.08.2027