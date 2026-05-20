Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - puška samonabíjecí, značka výrobce FN, místo nálezu Honětice
Č. j. KRPZ-55405-3/ČJ-2026-1508IZ-RKU
Kroměříž 18. května 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž (dále jen „správní orgán) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) vydává v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních
o z n á m e n í
Od 13. května 2026 je v depozitu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž uložena nalezená zbraň:
- puška samonabíjecí, značka výrobce FN, model 1900, ráže 35 Remington, výrobní číslo 354 (nepohyblivý závěr)
Předmětná zbraň byla nalezena při vyklízení domu na adrese: Honětice 54, 768 13 Honětice. Ke zbrani byly provedeny lustrace v informačních systémech PČR s negativním výsledkem. Majitel nebyl doposud zjištěn.
V souladu s ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních správní orgán uveřejní informace o nalezené zbrani a střelivu na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž po dobu 12 měsíců. Současně uveřejní nález způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese - www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž. Nepřihlásí- li se vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň v souladu s ustanovení § 116 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
npor. Bc. Alena Rušikvasová
komisař
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 20.05.2026
Sejmuto dne: 21.05.2027