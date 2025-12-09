Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí MAUSER
Č. j. KRPS-90141-14/ČJ-2025-0113IZ
Oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález:
- pistole samonabíjecí, značka výrobce: MAUSER, model vzor: HSC, ráže: 7,65 Browning, výrobního čísla: 717233 (rámu), 997 (hlavně) a 233 (závěru) společně s koženým pouzdrem na zbraň, hnědé barvy
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov. Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/docDetail.aspx?docid=22945373&docType=ART
Vyvěšeno dne: 09.12.2025
Sejmuto dne: 09.06.2026
Za správnost vyhotovení:
Bc. Petr Urban
npor. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová
vedoucí kontaktního místa