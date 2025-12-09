Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí MAUSER

Č. j. KRPS-90141-14/ČJ-2025-0113IZ 

Oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález: 

-   pistole samonabíjecí, značka výrobce: MAUSER, model vzor: HSC, ráže: 7,65 Browning,  výrobního čísla:  717233 (rámu), 997 (hlavně) a 233 (závěru) společně s koženým pouzdrem na zbraň, hnědé barvy

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov.  Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: https://policie.gov.cz/docDetail.aspx?docid=22945373&docType=ART

Vyvěšeno dne: 09.12.2025
Sejmuto dne: 09.06.2026

Za správnost vyhotovení:
Bc. Petr Urban

npor. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová
vedoucí kontaktního místa

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 