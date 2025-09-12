Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, ČZ, vzor 45, ráže 6,35 mm Browning - Praha venkov východ
Č. j. KRPS-90933-4/ČJ-2025-0113IZ
Oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ust. § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) oznamuje nález:
- pistole samonabíjecí, ČZ, vzor 45, ráže 6,35 mm Browning
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka výše uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 6 měsíců v souladu s ust. § 68, odst. 3 zákona o zbraních u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha-venkov. Po uplynutí této lhůty bude správní orgán postupovat dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadne nalezená zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
npor. Bc. Jaroslava Váňová Poživilová
komisař
Vyvěšeno dne: 12.09.2025
Sejmuto dne: 12.03.2026