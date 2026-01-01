Oznámení o nálezu zbraně - Kolín

Č. j. KRPS-249412-3/ČJ-2025-0104IZ 

OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kolín, jako věcně a místně příslušné krajské ředitelství ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních") oznamuje nález zbraně v katastru obce Košík, okres Nymburk:

- Hlaveň zn. ZBROJOVKA BRNO, mod. ZH 101, r. 12/70; 12/70.

Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u příslušného krajského ředitelství policie.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Vyřizuje:
nprap. Tomáš Pillmann                                                                                                                        npor. Mgr. Michaela Neumannová
                                                                                                                                                                              komisař
 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         schváleno elektronicky
                                                                                                                                                                  (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                                                podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

Vyvěšeno dne: 12. 05. 2026
Sejmuto dne: 12. 05. 2027

