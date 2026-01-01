Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Oznámení o nálezu zbraně - Kolín
Č. j. KRPS-240496-4/ČJ-2025-0104IZ
OZNÁMENÍ O NÁLEZU
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kolín, jako věcně a místně příslušné krajské ředitelství ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních") oznamuje nález zbraně v katastru obce Kolín, okr. Kolín:
-PUŠKA PLYNOVÁ, zn. GAMO, mod. NEUVEDEN, r. 4,5 mm (cal. 177).
Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka uvedené zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u příslušného krajského ředitelství policie.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Vyřizuje:
nprap. Tomáš Pillmann npor. Mgr. Michaela Neumannová
komisař
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 12. 05. 2026
Sejmuto dne: 12. 05. 2027